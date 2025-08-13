Кампус является одним из знаковых объектов мастер-плана развития города

ХАБАРОВСК, 13 августа. /ТАСС/. Ведущие инженерные вузы страны будут сотрудничать с межвузовским кампусом, строительство которого планируется в Хабаровске. Об этом сообщил глава Хабаровского края Дмитрий Демешин в своем Telegram-канале по итогам встречи с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым в Москве.

"Строительство предусмотрено по концессионному соглашению. Сейчас ведем переговоры с компанией, которая потенциально готова за это взяться. Образовательными партнерами кампуса станут ведущие инженерные вузы страны. Мы приложим все усилия, чтобы этот значимый в масштабах всего Дальнего Востока проект был воплощен в жизнь", - написал Демешин.

Глава региона отметил, что кампус будет построен, несмотря на то, что в регионе "столкнулись с определенными трудностями на этапе подготовки". Межвузовский кампус в Хабаровске является одним из знаковых объектов мастер-плана развития города. В январе 2024 года Тихоокеанский государственный университет, на базе которого планируется создание кампуса, во время поездки в Хабаровск посещал президент РФ Владимир Путин, он позитивно оценил проект, который предусматривал строительство учебных корпусов, лабораторий, конгресс-центра и общежития. Проект планировали реализовать к 2027 году. В феврале Арбитражный суд Хабаровского края признал недействительным концессионное соглашение на возведение кампуса. Концессионер, как оказалось, не располагал возможностями реализовать проект. Было возбуждено уголовное дело, фигурант получил срок в колонии.

"Сейчас концепция пересмотрена. В Москве на встрече с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым представили ему обновленные предложения и обсудили, как решать возникшие проблемы. Задача - не просто возвести кампус, а сделать его центром технологического развития, передовых научных разработок и самого высококлассного образования для нашей молодежи", - написал Демешин.

Создаваемый в Хабаровске межвузовский кампус, как сообщали в региональном правительстве ранее, объединит научно-образовательные организации для развития приоритетных для региона отраслей, таких как самолето- и судостроение, биотехнологии, горнодобывающая и пищевая промышленность. В концепции кампуса расширили и углубили направление по технологической трансформации, проект дополнили учебными пространствами и общежитиями. Начать строить объект планируют в 2026 году.

Программа по созданию сети университетских кампусов реализуется по поручению президента в рамках национального проекта "Наука и университеты".