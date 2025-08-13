Суд изменил меру пресечения обвиняемому на домашний арест на срок 24 суток

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 августа. /ТАСС/. Ленинский районный суд Екатеринбурга изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест до 5 сентября генеральному директору Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия "Гортранс" Сергею Нугаеву, обвиняемому в получении взятки. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

"Суд отказал следователю в удовлетворении ходатайства о продлении срока содержания под стражей гендиректора ЕМУП "Гортранс" Сергея Нугаева. Суд изменил меру пресечения обвиняемому на домашний арест на срок 24 суток, по 5 сентября 2025 года включительно", - говорится в сообщении.

Нугаев обвиняется по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере). Ранее местные СМИ и Telegram-каналы сообщали, что, по предварительной информации, руководитель, занимающий свою должность с 2018 года, подозревается в получении взятки от предпринимателя за обслуживание автобусов.