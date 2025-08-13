Министр культуры России отметила, что самыми востребованными направлениями стали актерское мастерство и режиссура кино и телевидения

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Абитуриенты подали свыше 85 тыс. заявлений в творческие вузы, самыми востребованными направлениями стали актерское мастерство и режиссура кино и телевидения. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Подведены предварительные итоги приемной кампании в творческие вузы. В образовательные учреждения, подведомственные Минкультуры России, всего было подано более 85 тысяч заявлений. По программам бакалавриата и специалитета их количество увеличилось в 1,2 раза по сравнению с прошлым годом и составило 77 506. Предусмотрено свыше 9 300 бюджетных мест", - написала Любимова в своем Telegram-канале.

Глава ведомства отметила, что наиболее высокий конкурс в театральных и кинематографических вузах наблюдался на специальности: актерское искусство (48,5 человек на место), режиссура кино и телевидения (37), кинооператорство (23), драматургия (10,6).

"В этом году впервые осуществили набор филиалы Всероссийского государственного университета кинематографии имени С. А. Герасимова в Хабаровске, Российского института театрального искусства-ГИТИСа в Благовещенске и Театрального института имени Бориса Щукина в Южно-Сахалинске. В новых регионах страны студентов набирали Луганская государственная академия культуры и искусств имени Михаила Матусовского и Донецкая государственная музыкальная академия имени Сергея Прокофьева", - уточнила министр.

По ее словам, особое внимание было уделено участникам СВО и их детям: в рамках отдельной квоты по результатам вступительных испытаний в вузы зачислены 363 абитуриента - почти на 50% больше, чем в прошлом году.