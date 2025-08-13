Медтехника закуплена благодаря нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь" и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Порядка 37 млн рублей направили в 2025 году в Московской области на закупку нового оборудования для проведения электрокардиографии. Благодаря этому в больницы региона поступило более 60 аппаратов ЭКГ, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Аппараты ЭКГ позволяют своевременно выявить у пациента патологии сердечно-сосудистой системы и вовремя начать необходимое лечение. В этом году закупили 62 единицы такого оборудования на сумму почти 37 млн рублей. Аппараты ЭКГ поступили в десять медицинских организаций Подмосковья", - привели в сообщении слова зампреда правительства - министра здравоохранения Московской области Максима Забелина.

Отмечается, что новые аппараты поступили в Видновскую, Домодедовскую, Одинцовскую, Орехово-Зуевскую, Щелковскую и другие больницы.

В пресс-службе добавили, что медтехника закуплена благодаря нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь" и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.