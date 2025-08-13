В Приморье впервые провели трансплантацию сердца

Пациентом стал 36-летний житель Спасска-Дальнего, для которого пересадка органа стала единственным спасением

ВЛАДИВОСТОК, 13 августа. /ТАСС/. Медики Владивостока провели первую в Приморье операцию по пересадке сердца, теперь такие операции стали доступны в регионе. Пациент - 36-летний житель региона - до этого перенес несколько сосудистых катастроф, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Приморья.

"Высокотехнологичное и революционное для региона вмешательство провели хирурги первой краевой больницы во Владивостоке. Коллеги отмечают, что у Приморского края большой потенциал для развития таких операций, а также есть ресурсы, чтобы нарастить объемы таких работ", - сообщили в пресс-службе министерства.

Трансплантационная программа во Владивостоке была открыта в 2021 году. За год приморские медики выполнили шесть пересадок почки. В 2022 году они увеличили количество трансплантаций почки вдвое и открыли программу по трансплантации печени. За прошлый год в регионе было выполнено уже 20 трансплантаций. Ранее пациентам приходилось проводить трансплантацию в Москве и Новосибирске, что отнимало больше ценного времени, ресурсов и сил.

Пациентом стал 36-летний житель Спасска-Дальнего, для которого пересадка органа стала единственным спасением. Мужчина перенес несколько сосудистых катастроф. Он несколько раз получал помощь и терапию после инфаркта миокарда. Однако лечение не приносило результата, и приморские врачи решили провести трансплантацию органа.

Главный хирург-трансплантолог региона Михаил Антонов отметил, что ранее команда специалистов Приморской краевой клинической больницы №1 прошла многоэтапное обучение в НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова. Это позволило подготовиться к важной и ответственной операции, проведя ее с успешным итогом.

"Пациент, мужчина 36 лет, сейчас находится в стационаре, чувствует себя хорошо, проходит реабилитацию и готовится к выписке", - отметили специалисты Минздрава.