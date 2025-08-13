Финансовую поддержку предоставили учащимся из многодетных семей, детям с инвалидностью, а также школьникам, чьи родители погибли в ходе специальной военной операции

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Около 110 тыс. школьников Московской области получили выплаты на приобретение школьной формы. Финансовая поддержка предоставляется учащимся из многодетных семей, детям с инвалидностью, а также школьникам, чьи родители погибли в ходе специальной военной операции, сообщила пресс-служба Министерства социального развития Подмосковья.

"Ежегодно в преддверии учебного года мы проактивно направляем нашим семьям выплату на школьную форму. Этой поддержкой уже охватили 110 тыс. учеников региона. Родители могут использовать эти средства для покупки не только самой формы, но и других необходимых принадлежностей, таких как рюкзаки, канцелярские товары и обувь", - привели в пресс-службе слова вице-губернатора Подмосковья Людмилы Болатаевой.

Самым многочисленным видом этой поддержки стала выплата 3 тыс. рублей на каждого школьника в многодетной семье - ее направили родителям почти 106 тыс. детей. Дополнительно к этой выплате начислили 7 тыс рублей многодетным семьям с низкими доходами - их в регионе чуть больше 10 тыс. Помимо этого, финансовую поддержку в размере 13 020 рублей на приобретение школьной формы получили семьи, которые воспитывают детей с инвалидностью - выплату перечислили более 3 тыс. семей.