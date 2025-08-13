Депутаты отметили, что в РФ уже сформирована система государственной поддержки социально ответственных компаний

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Георгий Арапов, Анна Скрозникова и Ярослав Самылин направили письмо вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением ввести налоговый вычет для работодателей, которые создают корпоративные детские сады или предоставляют нянь. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Депутаты отметили, что в РФ уже сформирована система государственной поддержки социально ответственных компаний, например, в сфере образования, где предусмотрены налоговые вычеты для предприятий, инвестирующих в образовательные программы и учреждения.

"На этом фоне предлагаем расширить существующую практику и ввести налоговый вычет для работодателей, которые создают корпоративные детские сады, нанимают профессиональных нянь или организуют другие формы дошкольного ухода за детьми сотрудников", - указано в тексте письма.

По мнению парламентариев, такая мера позволит стимулировать работодателей к активным действиям в поддержку семейных ценностей и баланса между работой и личной жизнью, позволит повысить доступность качественного ухода за детьми для сотрудников, особенно молодых семей, а также снизит нагрузку на государственную систему дошкольного образования и позволит создавать новые рабочие места в социальной сфере.