Около 200 иностранцев посетят 10 регионов РФ на слете Всемирного фестиваля молодежи

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Порядка 200 представителей иностранных государств посетят 10 регионов России в рамках программы слета Всемирного фестиваля молодежи, который пройдет в сентябре в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба Росмолодежи.

"После завершения основных мероприятий слета Всемирного фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде 200 иностранных участников отправятся в региональную программу. Они посетят 10 регионов России, где увидят памятные для нашей страны места, познакомятся с культурным и национальным разнообразием России, посетят технологичные и промышленные предприятия", - говорится в сообщении.

Участники отправятся в путешествие по 10 регионам России - в Ивановскую, Омскую, Ярославскую, Сахалинскую, Челябинскую области, Республики Мордовия, Хакасия, Чеченскую Республику, Ямало-Ненецкий автономный округ и Санкт-Петербург.

"Одним из самых незабываемых моментов для иностранных участников Всемирного фестиваля молодежи 2024 года стала региональная программа, когда две тысячи молодых лидеров из разных стран отправились в 30 городов России. Позже многие иностранные гости делились впечатлениями, что эта поездка изменила их представление о России, позволила им увидеть, как в действительности живет наша страна, проникнуться ее самобытной культурой, богатейшей историей, искренними и открытыми людьми", - приводятся слова руководителя Росмолодежи Григория Гурова.

Генеральный директор дирекции Всемирного фестиваля молодежи Дмитрий Иванов отметил, что региональная программа даст уникальную возможность ознакомиться с многообразием жизни в России. "Мы уделяем особое внимание тому, чтобы гости не только получили объективную информацию о нашей стране, но и лично ощутили ее гостеприимство. Программа станет важным шагом в укреплении международных молодежных связей", - отметил Иванов.

Организатором слета Всемирного фестиваля молодежи выступает Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), соорганизатор события - правительство Нижегородской области, оператор - дирекция Всемирного фестиваля молодежи. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта "Молодежь и дети". Для участия в слете, который пройдет с 17 по 21 сентября 2025 года в Нижнем Новгороде, поступило свыше 62 тыс. заявок из 175 стран и 89 регионов России. Заявки могли подать молодые люди от 14 до 35 лет.