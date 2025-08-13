Пожар в девятиэтажке уничтожил кровлю здания и повредил около 30 квартир на верхних этажах

МАЙКОП, 13 августа. /ТАСС/. Пожар в девятиэтажке Майкопа уничтожил кровлю здания и повредил около 30 квартир на верхних этажах. Пострадавшим будет оказана материальная помощь, сообщил в своем Telegram-канале глава Адыгеи Мурат Кумпилов по итогам проведенного оперативного совещания.

Во вторник вечером в Майкопе в девятиэтажном доме загорелись мансарда и кровля. Пожар был локализован на площади 900 кв. метров.

"На совещании с коллегами обсудили меры по ликвидации последствий произошедшего накануне в Майкопе пожара. <…> Огнем была уничтожена кровля здания, в той или иной степени пострадали около 30 квартир на верхних этажах. <…> Поручил Минтруду республики подключиться к работе с оказавшимися без крова жильцами, обеспечить их всем необходимым для проживания и оказать материальную помощь. Мы не оставим людей с проблемой один на один - однозначно возьмем на себя восстановление кровли многоквартирного дома и общедомового имущества. Также поручил проработать варианты и условия оказания помощи владельцам пострадавших от огня и подтопления квартир", - написал он.

Глава республики уточнил, что среди жителей обошлось без погибших и травмированных. Он поблагодарил профессиональную работу всех служб, задействованных в ликвидации пожара.

По словам Кумпилова, уже через три минуты после сигнала о возгорании на место ЧП прибыл первый экипаж спасателей. Людей оперативно эвакуировали из зоны задымления, на месте ЧС был развернут оперштаб, обеспечена охрана имущества, подготовлен пункт временного размещения для жильцов пострадавших квартир. Ночью из 140 жильцов дома 15 изъявили желание воспользоваться пунктами временного размещения, развернутыми на базе гостиниц города. Всех людей обеспечили питанием и бытовыми предметами для ночлега.