Избавить ее от пластикового кольца у ученых не получилось

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 августа. /ТАСС/. Ученые и волонтеры на Камчатке спустя месяц поисков снова встретили косатку, попавшую в пластиковое кольцо, однако снять его не удалось. Об этом сообщила биолог, руководитель научных экспедиций дальневосточного проекта по косаткам FEROP Татьяна Ивкович в Telegram-канале проекта.

4 и 5 июля в районе мыса Шипунский была встречена семья косаток с новорожденным детенышем в возрасте до шести месяцев. На новорожденной косатке было замечено кольцо упаковочной ленты, плотно надетой на переднюю часть тела. По мнению биологов, травмирование является следствием проблемы загрязнения океана отходами человека и несет непосредственную угрозу жизни косатки. Ученые дали имя пострадавшему млекопитающему - Фродо. В середине июля участники волонтерской группы помощи морским животным "Друзья океана" с Сахалина отправились на Камчатку, чтобы помочь местным активистам освободить детеныша косатки, они провели обучение местных активистов.

"Cегодня настал тот самый день, когда семья Вилли с детенышем в пластиковом кольце пришла в залив. И мы попробовали снять кольцо. Сегодня у нас не получилось", - рассказала на видео Ивкович.

По ее словам, операция по спасению очень сложная, такого реального опыта у волонтеров нет. "Реального опыта у нас нет. Сегодня мы его немного получили", - сказала Ивкович.