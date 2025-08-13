Передать портфели планируют семьям с низкими доходами

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Свыше 2 тыс. семей с низкими доходами получат от Московской области портфели с наборами необходимых предметов для первоклассников. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социального развития Подмосковья.

"Уже с этой недели в регионе стартует традиционная акция - портфель для первоклассника. Планируется охватить более 2 тыс. семей", - привели в тексте слова вице-губернатора Подмосковья Людмилы Болатаевой.

В пресс-службе добавили, что передать портфели планируется семьям с низкими доходами.

Отмечается, что в портфеле есть все необходимое для первого учебного года. Кроме того, в этом году в набор портфеля добавлены новые предметы: ланчбокс, бутылочка, стакан-непроливайка для рисования, фартук для урока технологии и рисования, доска для лепки пластилина, клеенка на стол для уроков технологии и рисования, а также световозвращающие наклейки.

Как уточнили в министерстве, важным условием для получения рюкзака является место регистрации семьи в Московской области и обучение ребенка в государственной или муниципальной образовательной организации региона.