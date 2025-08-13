The Lancet: врачи стали хуже диагностировать рак из-за использования ИИ

Согласно соответствующему исследованию ученых, полагаясь на искусственный интеллект, медики теряют мотивацию, становятся менее сконцентрированными и ответственными при принятии самостоятельных решений

ЛОНДОН, 13 августа. /ТАСС/. Медики теряют навыки самостоятельной диагностики рака после нескольких месяцев использования в своей практике технологий искусственного интеллекта (ИИ). К такому выводу пришли ученые, опубликовавшие исследование в британском научном журнале The Lancet.

Исследование проводилось в конце 2021 и начале 2022 года в Польше, в четырех центрах эндоскопии, где технологии ИИ применяются для обнаружения полипов. Ученые сравнивали качество обработки данных колоноскопии за два периода: три месяца до и три месяца после внедрения ИИ. Они пришли к выводу, что с началом использования машинного интеллекта результативность обработки данных упала на 6%. "Постоянное использование искусственного интеллекта может привести к тому, что при обычной колоноскопии без обращения к ИИ врачи реже будут находить аденомы, что указывает на возможное негативное влияние [технологии] на работу медиков", - следует из текста научной работы.

Как сообщает агентство Bloomberg, в исследовании приняли участие 19 опытных докторов, каждый из которых провел по меньшей мере 2 тыс. обследований. Привыкая полагаться на ИИ, медики теряют мотивацию, становятся менее сконцентрированными и ответственными при принятии самостоятельных решений. Кроме того, ученые опасаются, что по мере развития технологии и масштабирования ее внедрения, процесс утраты навыков станет набирать обороты.

Согласно данным Национального института здравоохранения США, в результате повсеместного распространения искусственного интеллекта может произойти деградация профессиональных компетенций среди представителей различных профессий. Утверждается, что частое использование ИИ может провоцировать снижение когнитивных функций у людей, в отличие от использования традиционных вспомогательных инструментов. Данная технология меняет основы работы с информацией, снижая для людей необходимость полагаться на собственные способности в ее сохранении и обработке.