Выставка "Великая, Малая, Белая. К истории украинского вопроса" открылась в инженерном доме Петропавловской крепости

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 августа. /ТАСС/. Выставка "Великая, Малая, Белая. К истории украинского вопроса" открылась в инженерном доме Петропавловской крепости Санкт-Петербурга. Экспозиция развенчивает мифы о становлении Украины, передает корреспондент ТАСС.

"Выставка отвечает на вопрос, почему так получилось, что сегодня идет специальная военная операция на территории Украины, где мы воюем за независимость нашей страны, понять, <...> как [к этим событиям] привела история. <...> Выставка не политическая, она не идеологическая,<...> эта выставка сугубо историческая, <...> и на основании археологических, источниковых материалов подробно рассказывает про историю так называемого "украинского вопроса", то есть про историю возникновения понятия "Украина", украинцев как этноса, украинцев как нации и государства Украины и про ту роль, которую суждено было сыграть украинскому национализму в мировой истории", - сказал журналистам директор Государственного музея политической истории России, один из организаторов выставки Сергей Рыбаков.

Экспозиция, организованная специалистами Государственного музея политической истории России и Государственного музея истории Санкт-Петербурга, охватывает период с IX века, когда земли современных русских и украинцев вошли в состав государства династии Рюриковичей, до 24 февраля 2022 года, объявления президентом России Владимиром Путиным начала специальной военной операции на Украине. Большая часть выставки посвящена общей истории русских и украинцев, изначально живших в едином государстве как единый народ, с общими языком, культурой и верой, и попыткам внешних сил на протяжении всей истории разъединить эти народы.

"Идея единства пронизывает всю выставку. <...> На протяжении многих веков люди понимали, что они живут в единой стране, которая называется "Русь", несмотря на то, что она была разъединена политическими границами", - подчеркнул в разговоре с журналистами Рыбаков. Реперная точка экспозиции - 1654 год, когда генеральный войсковой совет в Переяславле (в данный момент город Переяслав Киевской области Украины) утвердил переход запорожского казачества и православного населения под началом гетмана Богдана Хмельницкого в состав государства царя Алексея Михайловича.

Содержание и экспонаты

Выставка объясняет значение терминов "Великая", "Малая", "Белая Русь" и развенчивает исторические мифы последних лет: например, о тысячелетней истории Украины, "европейскости" украинцев в противовес "дикости" русских, "подавлении" украинских культуры и языка в Российской империи.

На выставке представлен широкий спектр экспонатов: археологических находок, архивных документов, карт, фотографий, нумизматики, орденов и медалей, газет, образцов холодного и огнестрельного оружия, агитационных плакатов, книг, газет и других подлинных исторических предметов, в том числе мемориальных, - из фондов Государственного музея политической истории России, Государственного музея истории Санкт-Петербурга, Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи, Государственного мемориального музея А. В. Суворова, Военно-медицинского музея, Государственного музея городской скульптуры, а также из фондов трех государственных архивов.