В трапезной храма 18 февраля 1831 года состоялось венчание Пушкина и Гончаровой

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Реставрация колокольни храма "Большое Вознесение", где в 1831 году поэт Александр Пушкин венчался с Натальей Гончаровой, началась в Москве, передает корреспондент ТАСС.

Храм "Большое Вознесение" является объектом культурного наследия федерального значения. Колокольня была заново отстроена в 2002-2004 годах с его западной стороны.

В данный момент ее стены завешены, строители приступили к ремонтным работам. На их время вход будет осуществляться со стороны Большой Никитской улицы.

Каменный Вознесенский храм с приделами иконы Божией Матери "Владимирская" и святителя Николая - чуть западнее ныне стоящего - был построен в 1685-1689 годах царицей Натальей Кирилловной Нарышкиной, чей двор находился неподалеку, на месте нынешнего Столового переулка. В XVIII веке участок перешел в собственность князя Григория Потемкина. Есть версия, что в Вознесенском храме в 1774 году состоялся тайный брак Потемкина с Екатериной Великой. Именно он заказал в 1790 году, незадолго до своей смерти, строительство новой, более просторной каменной церкви.

Во время пожара 1812 года недостроенное здание выгорело. Его восстановление и украшение были завершены в 1816 году. В трапезной храма 18 февраля (2 марта по новому стилю) 1831 года состоялось венчание Пушкина и Гончаровой. В 1931 году храм был закрыт, в 1937 году снесена колокольня XVII века.

Хотя здание оставили как памятник пушкинской эпохи, убранство было утрачено. До 1987 года в храме размещались склад и лаборатория Научно-исследовательского института им. Кржижановского, планировалось открыть концертный зал. В 1987-1990 годах была проведена реставрация, открыта часть исторической живописи.

В 1990 году храм был передан в пользование, в 2018 году - в собственность церкви. В феврале 2024 года Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом три рубля, посвященную храму.