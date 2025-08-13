Торжественная церемония захоронения павших пройдет 14 августа

ПЕТРОЗАВОДСК, 13 августа. /ТАСС/. Судебные приставы - участники Всероссийской "Вахты памяти ФССП "Карельский фронт" нашли останки 130 бойцов, останки еще 33 погибших удалось обнаружить карельским поисковикам. Торжественную церемонию захоронения павших проведут 14 августа, сообщили ТАСС в пресс-службе УФССП по республике.

Масштабная патриотическая акция по увековечиванию памяти без вести пропавших в годы Великой Отечественной войны бойцов Карельского фронта стартовала в Карелии 5 августа. Она объединила более 200 сотрудников органов принудительного исполнения из 50 регионов. Раскопки проводили в Медвежьегорском районе при поддержке Союза поисковых отрядов Карелии.

"Завтра, во время закрытия "Вахты памяти", будут захоронены останки 163 бойцов, найденных в ходе экспедиции. Из них 130 обнаружили судебные приставы, еще 33 - карельские поисковики", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что найти останки 33 бойцов удалось участникам поисковых отрядов "Медвежка" и "По следам погибших самолетов", а также отряду "Медведи" имени Героя Советского Союза Петра Тикиляйнена.

Бойцов захоронят в братской могиле советских воинов, расположенной недалеко от поселка Повенец. В ней покоятся останки около четырех тысяч бойцов, погибших в ходе Великой Отечественной войны. Судебные приставы помогли обновить установленный там монумент. Всех неравнодушных, в том числе родственников погибших, приглашают на церемонию захоронения, которая пройдет 14 августа в 10:00 мск. Официальное закрытие "Вахты памяти" состоится в 12:00 мск.

Дальнейшие работы

Поисковики продолжат работы по установлению личности бойцов, найденных в крупном санитарном захоронении, куда финские войска сбрасывали тела. Для этого они изучат списочный состав воевавших в той зоне. Это была 263-я стрелковая дивизия.

Благодаря поднятым артефактам уже удалось выяснить, что один из бойцов был рядовым. Об этом свидетельствует петлица на его шинели. Кроме того, поисковики установили, что бой проходил зимой 1942 года.

В завершение экспедиции в санитарном, а также в найденном в ходе экспедиции госпитальном захоронении проведут консервацию и рекультивацию земель. Вечером в память о погибших в лагере зажгут Свечу Памяти.