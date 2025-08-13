В Новосибирске на фестивале расскажут о написании законов с помощью ИИ

Всего на фестивале, который пройдет с 29 по 31 августа, запланировано более 30 мероприятий

НОВОСИБИРСК, 13 августа. /ТАСС/. Гостем фестиваля "Техноарт", который пройдет 29 по 31 августа, в Новосибирске станет депутат, который расскажет об использовании ИИ в написании законов. Об этом сообщил в пресс-центре ТАСС культурной программы фестиваля Никита Гирин.

"Мы видим как искусственный интеллект проникает и в политику. Один из депутатов расскажет нам о том, как искусственный интеллект может помогать в написании законов", - сказал Гирин.

Всего во время фестиваля пройдет более 30 мероприятий. В утреннее время гостей приглашают на полезные завтраки с именитыми учеными из разных отраслей таких биомедицина, физика, ИИ-технологии. "С одной стороны вы будете поглощать полезную информацию, а с другой стороны только полезные калории", - пояснил Гирин. Также в рамках фестиваля пройдет битва между молодыми учеными, которые будут рассказывать о том, почему наука, которой они занимаются самая значимая. Оценивать их выступления будут зрители.

Хэдлайнером музыкальной части станет уроженец Новосибирска Александр Пушной, группы "Обе две" и Ubel, солистка последней - Варвара Убель, уроженка Новосибирска, победитель и член жюри популярного телевизионного вокального телешоу "Ну-ка, все вместе!". Фестиваль пройдет на площадке рядом с центром культуры и отдыха "Победа". "Мне кажется очень важно организовать пространство в городе таким образом, чтобы сделать более доступными те мероприятия, которая посвящены вопросам популяризации науки", - сказала вице-губернатор региона Ирина Мануйлова.

Фестиваль науки и искусства "Техноарт", собравшим в 2024 году более 60 тысяч человек - это мероприятие-спутник форума "Технопром". Он запланирован с 27 по 30 августа. Основная тема "Технопрома-2025" - "Наука, кадры, индустрия: ключевые факторы технологического лидерства". Деловая программа включает семь отраслевых треков и четыре тематических, сообщила в ходе пресс-конференции заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова. Планируется также 11 мероприятий-спутников, в том числе Сибирская венчурная ярмарка, форум Россия - Африка, I Евразийский экспортный форум, национальный форум трансфера технологий.