Учиться по нему будут 34 участника СВО, в том числе три девушки

ТЮМЕНЬ, 13 августа. /ТАСС/. Обучение по проекту "Боевой кадровый резерв", региональному аналогу федеральной программы "Время героев", начнут 34 участника СВО, в том числе 3 девушки. В резервном списке участников находится еще 31 человек - в данный момент они в зоне проведения спецоперации, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор на пресс-конференции, посвященной 81-летию региона.

"15 августа в Тюменской области стартует образовательный модуль программы "Боевой кадровый резерв". <…> В ходе отбора и тестирования к очной программе у нас приступают 34 человека, среди них 3 девушки", - сказал он.

Участники проекта, которые в данный момент находятся в зоне СВО, смогут приступить к обучению по возвращении домой. Образовательная программа стартует 15 августа.

"Боевой кадровый резерв Тюменской области" - это региональный аналог федеральной программы "Время героев". Благодаря ей участники специальной военной операции получают новые компетенции для дальнейшей службы уже в гражданской жизни. Ключевым отличием регионального проекта от федерального стало расширение целевой аудитории - принять участие в нем могут не только люди с высшим образованием, но и со средним профессиональным.