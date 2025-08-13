Кабмин объявил о предоставлении средств Мурманской области для помощи с закупкой мазута

МУРМАНСК, 13 августа. /ТАСС/. Власти Мурманской области направят сэкономленные на топочном мазуте 2,5 млрд рублей, которые выделит региону федеральное правительство, на образование и здравоохранение. Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис в своем Telegram-канале.

Кабмин объявил о предоставлении 2,5 млрд рублей Мурманской области для помощи с закупкой мазута, что позволит обеспечить котельные и ТЭЦ топливом для бесперебойного снабжения теплом домов, поликлиник, школ, детских садов и промышленных предприятий в период отопительного сезона.

"Такая федеральная поддержка позволит нам сэкономить средства регионального бюджета и направить их, прежде всего, на сферы образования и здравоохранения. А значит повысить качество жизни наших северян", - написал Чибис.

Мурманская область, за исключением нескольких муниципалитетов, в настоящее время использует для отопления мазут, газификация в регионе отсутствует.