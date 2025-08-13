Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов сообщил, что в связи с этой ситуацией направлены запросы в Минтруд, Минэкономразвития, Минпромторг и Роструд с просьбой разъяснить причины скрытой безработицы

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов направил запросы в профильные ведомства и взял под свой контроль ситуацию с простоем работников в РФ. Об этом ТАСС сообщил глава думского комитета Ярослав Нилов.

"Надо понимать причины. С учетом того, что спрос на продукцию есть, меры протекционистского характера были приняты, почему вдруг начали людей отправлять в простой?" - сказал Нилов. Он сообщил, что в связи с этой ситуацией комитетом направлены запросы в Минтруд, Минэкономразвития, Минпромторг и Роструд с просьбой разъяснить причины скрытой безработицы, оценить текущую ситуацию и предоставить список мер по ее устранению.

"Считаю, что ситуация рабочая, но на тревожные сигналы нужно обязательно обратить внимание. Со стороны комитета это внимание обращено, будем держать на контроле", - сказал Нилов.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что в России наблюдается некоторый рост скрытой безработицы - то есть, числа работников, находящихся в простое, под риском увольнения или занятых неполный день. По словам президента, с начала года их количество выросло с около 98 тыс. до 199 тыс. человек.