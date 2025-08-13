Многие годы турбаза считалась центром туристической подготовки детей в республике

НАЛЬЧИК, 13 августа. /ТАСС/. Одну из старейших детских туристических баз столицы Кабардино-Балкарии (КБР) "Кизиловку", расположенную в курортной зоне, реконструируют в 2026 году. Об этом сообщил глава республики Казбек Коков.

"По "Кизиловке". <…> В 2026 году реанимируем эту базу. В более современных условиях, не то, что было, а именно порядка 200 мест создадим на базе "Кизиловки" для летнего отдыха. Это все будет работать на наше будущее. Поэтому усилим здесь работу", - сообщил Коков на совещании с правительством региона.

Речь идет об одной из старейших детских турбаз республики - "Кизиловке", расположенной в курортной зоне Нальчика. Она была построена около 50 лет назад. Многие годы турбаза считалась центром туристической подготовки детей в республике. Однако в последние годы она не функционирует.

"Реконструкция турбазы "Кизиловка" будет как нельзя кстати. Этот центр в свое время был построен в очень удачном месте - в курортной части, на берегу реки Нальчик, откуда проложили мост, ведущий к парковой зоне. Сейчас, когда государством уделяется большое внимание молодежной политике, "Кизиловка" могла бы вернуть себе былую славу одного из лучших центров туристической подготовки детей", - поделился с ТАСС вице-президент Федерации альпинизма, скалолазания и спортивного туризма КБР Борис Гумаев.