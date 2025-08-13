В столицу прибыл первый трамвай "Львенок-Москва" из новой поставки

Современный низкопольный трамвай с системой увеличенного автономного хода сможет проезжать участки без контактной сети, что позволит надежно соблюдать график движения и снизит затраты на инфраструктуру

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Первый трамвай "Львенок-Москва" из новой поставки прибыл в депо имени Апакова. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в национальном мессенджере Max.

"В Москву прибыл первый трамвай "Львенок-Москва" из новой поставки. Это финальный этап обновления трамвайного парка столицы. Новый вагон уже в депо имени Апакова, которое мы открыли весной после реконструкции. В ближайшее время - приемка, обкатка, а затем выход на маршрут. За два года столица получит 100 таких вагонов", - написал мэр.

Он уточнил, что современный низкопольный трамвай с системой увеличенного автономного хода "Львенок" сможет проезжать участки без контактной сети, что позволит надежно соблюдать график движения и снизит затраты на инфраструктуру. Запас автономного хода - не меньше 4 км.

"Для пассажиров - полностью низкий пол у всех дверей, климат-контроль, зарядки, мультимедийный экраны, места для колясок и велосипедов. Вместимость - до 150 человек. Кабина водителя оснащена системой "Антисон", а по всему вагону установлены камеры внутреннего и наружного видеонаблюдения", - добавил Собянин.

Мэр подчеркнул, что Москва остается мировым лидером среди мегаполисов по темпам обновления трамвайного парка: 97% вагонов уже заменены, средний возраст подвижного состава не превышает шесть лет.