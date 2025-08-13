Речь идет о базах данных Минфина, Минобразования и Управления кадровой службы, указала газета

ВАШИНГТОН, 13 августа. /ТАСС/. Апелляционный суд четвертого округа США после длительного разбирательства разрешил ведомству по повышению эффективности федерального правительства (DOGE), которое ранее курировал Илон Маск, получать доступ к базам данных министерств с конфиденциальными сведениями об американцах. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP).

Речь идет о базах данных Министерства финансов, Министерства образования и Управления кадровой службы США, которые содержат персональные сведения американцев, в том числе информацию о гражданстве, соцстраховании, получении пособий и других бюджетных выплат. Президент США Дональд Трамп зимой распорядился предоставить DOGE доступ к этим базам данных для контроля за государственными расходами и их оптимизации. В ответ несколько профсоюзных объединений обратились в суд с требованием запретить DOGE получать эти сведения. Истцы указывали на то, что ведомство может использовать эти данные в других целях, в том числе связанных с борьбой с нелегальной миграцией, а также обращали внимание на риск утечек информации.

В марте суд в штате Мэриленд наложил запрет на доступ DOGE к базам данных министерств. Представители администрации обжаловали это решение. Вышестоящий суд пришел к выводу, что предоставление DOGE конфиденциальных сведений об американцах не нарушает их прав, а риски неправомерного использования информации отсутствуют. Более того, суд указал, что занимающиеся модернизацией программного обеспечения подразделения DOGE должны иметь доступ ко внутренним системам министерств на уровне администратора.

Сразу после прошедшей 20 января инаугурации Трампа ведомство по повышению эффективности работы правительства США приступило к масштабной проверке трат из бюджета. Изначально Маск заявлял о том, что рассчитывает сократить государственные расходы на $2 трлн. В более поздних заявлениях он говорил о планах уменьшить бюджетные траты на $1 трлн или на $150 млрд. В конце мая Маск перестал быть куратором DOGE.