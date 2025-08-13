В Алупке завершился фестиваль в честь открытия первого арт-пространства при храме

Участники мероприятия прошли мастер-классы по живописи, мультипликации, керамике и пекарному делу, увидели театральные постановки на русском, английском и немецком языках, а также посетили лекции, кинопоказы и кураторские экскурсии

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 августа. /ТАСС/. Четырехдневный фестиваль классической, этнической и джазовой музыки, творческих мастерских и театральных постановок завершился 13 августа в парке при храме Архангела Михаила в Алупке Республики Крым. Об этом сообщили в оргкомитете арт-центра.

С 10 августа в парке при храме проходили мероприятия в честь запуска культурно-образовательного центра "Архангельский Лад" - первого арт-пространства при храме в Крыму. Исполнители с международной репутацией исполнили под открытым небом музыкальную программу с произведениями мирового уровня в жанровом диапазоне от древнерусских песнопений и классики до этно-джаза, эмбиента и электроники.

Среди исполнителей - лауреат международных конкурсов, пианист Арсений Тарасевич-Николаев; дуэт контрабасиста Владимира Волкова и пианиста Андрея Кондакова с программой Urban Ethno; джазовое трио LRK под руководством Евгения Лебедева; проект "Этносфера" композитора Сергея Филатова; автор международных постановок, композитор Григорий Цветков; дирижер, альтист и скрипач Павел Романенко; пианистка Галина Тарасевич-Николаева; дирижер и композитор из Краснодара Илья Филиппов, работающий на стыке академической и этнической музыки. Также на площадке прошла премьера музыкально-поэтического дуэта актрисы Анастасии Микульчиной и Евгения Лебедева.

На площадке "Архангельского Лада" прошли программы для детей, подростков и взрослых. Участники фестиваля смогли пройти мастер-классы по живописи, мультипликации, керамике и пекарному делу, увидеть театральные постановки на русском, английском и немецком языках, а также посетить лекции, кинопоказы и кураторские экскурсии.

Особым событием стало открытие читательского пространства и литературного куба, посетители которого смогут читать и обсуждать книги на встречах. Библиотеку куба сформировали при участии экспертов премий "Ясная Поляна" и "Большая книга"; в коллекцию вошли современные образцы русской прозы, классики и детской литературы.

"Мы видим большой интерес со стороны жителей Алупки и Ялты. Люди не хотят, чтобы фестиваль заканчивался. Поэтому мы приняли решение развивать его в постоянную культурную экосистему - живую, открытую, вовлекающую", - отметил епископ Ялтинский Нестор (Доненко).

Храм Архангела Михаила - один из самых ярких архитектурных, исторических и культурных памятников Южного берега Крыма. Построен в 1839 году, сильно поврежден в ходе землетрясений и перестроен в XX веке. После закрытия в 1930-х годах вновь открыт в 1991 году и сейчас является действующим храмом. Особенностью храма является монументальная, не прерывающаяся роспись потолка и стен, общая площадь рисунка составляет 1 500 кв. м.