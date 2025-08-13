В Нахабине в сентябре установят памятник воинам в храме Георгия Победоносца

Священнослужитель отец Павел Островский отметил, что памятник создают не только в память о погибших, но и для их родных, которые хотят помолиться за них

ПЯТИГОРСК, 13 августа. /ТАСС/. Памятник погибшим бойцам СВО установят на территории Георгиевского храма в поселке Нахабино Московской области в сентябре 2025 года. Об этом на пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" сообщил священнослужитель, блогер отец Павел Островский.

"У себя на приходе большой памятник поставим не просто павшим воинам, а тем воинам, которые остались в полях, то есть на нем Спаситель Христос поднимает сам человека с поля и призывает к себе. <…> Cейчас уже он отлит из бронзы, где-то в сентябре будем освещать", - сообщил Островский.

Он также отметил, что памятник создают не только в память о погибших, но и для их родных, которые хотят помолиться за них. "Мы его делаем не просто в память о ребятах, а также для родственников, потому что у людей нет могил, а им хочется просто хотя бы куда-то прийти, цветочки положить, помолиться", - добавил спикер.