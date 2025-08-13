Это три борта в Москву, в Анталью, Калининград и Нижневартовск

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 августа. /ТАСС/. Вылет шести рейсов из екатеринбургского аэропорта Кольцово в Анталью, Калининград, Нижневартовск и Москву задержан из-за грозы. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.

"Гроза над нашим аэродромом вмешалась в планы авиакомпаний и привела к отклонению от графика вылета из Екатеринбурга шести самолетов: трех бортов в Москву, в Анталью, Калининград и Нижневартовск", - говорится в сообщении.

В настоящий момент четыре самолета уже вылетели из Екатеринбурга, еще два готовятся к отправке, добавили в пресс-службе. Согласно онлайн-табло аэропорта, новых задержек в настоящее время нет, прибывшие самолеты приземлились вовремя.