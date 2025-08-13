Достаточно ли принять сорбент при отравлении грибами?

А что на самом деле? 2

В случае отравления грибами принимать сорбент действительно необходимо. Однако при первых же признаках прежде всего следует незамедлительно вызвать бригаду скорой помощи. Уже во время ожидания медперсонала рекомендуется промыть желудок большим количеством воды, для чего нужно выпить не менее литра, а затем вызвать рвоту, нажав на корень языка. Правда, такая процедура противопоказана детям до пяти лет. Затем принять сорбент и соблюдать постельный режим с обильным питьем. Подойдет холодная питьевая вода, а также минеральная вода без газа или холодный крепкий чай. В случае неукротимой рвоты пострадавший должен пить часто, но не более столовой ложки за один прием.

Кроме того, нелишним будет и сохранить образцы блюда из грибов для быстрейшего определения вида токсина. Это поможет врачам быстрее выбрать тактику лечения. Роспотребнадзор обращает внимание, что не следует самостоятельно принимать любые лекарственные средства (за исключением сорбентов) до приезда врача.

"Активированный уголь — один из наиболее популярных сорбентов, — объясняет ТАСС профессор, врач-кардиолог, руководитель направления медицинских проектов и инноваций "Инвитро" Алексей Никитин. — При этом важно понимать, что безопасен и эффективен только медицинский уголь, который продается в аптеках. Он производится для лечебных целей и проходит строгий контроль качества. Ключевое значение имеют также доза и своевременность приема препарата: обычно рекомендуется пить одну таблетку 250 мг на 10 кг веса человека".

Отметим, что согласно инструкции к препарату максимальная разовая доза для взрослых составляет до 8 г (32 таблетки по 250 мг), а при острых отравлениях производитель рекомендует начать с промывания желудка с использованием взвеси активированного угля, а затем принять внутрь 20–30 г препарата.

Эксперт Никитин отмечает, что грибы содержат большое количество пищевых волокон, улучшающих процессы пищеварения и помогающих поддерживать стабильный уровень сахара в крови. Витамины группы B, которыми изобилуют многие сорта грибов, способствуют поддержанию здоровья кожи, нервной системы и обеспечивают нормальное функционирование репродуктивных органов. Грибы отличаются богатым составом микроэлементов: калия, меди, селена, а также известны хорошим уровнем содержания растительного белка, который нужен организму для восстановления тканей и поддержания мышечной массы.

Однако, по словам профессора, даже условно съедобные грибы способны вызвать отравление. Основная причина кроется в нарушении правил сбора и хранения. "Например, грибы, растущие вдоль железных и автомобильных путей, накапливают соли тяжелых металлов, радиоактивные элементы и токсичные органические вещества, — разъясняет врач. — Неправильное хранение тоже повышает риск пищевого отравления: грибы нельзя держать долго (более 18–24 часов) в закрытых емкостях вроде пакетов или пластиковых контейнеров, иначе продукты распада белка приведут к интоксикации". Если говорить о приготовлении, то большинство грибов требуют предварительного замачивания и варки минимум полчаса. Это снижает концентрацию возможных токсинов. Отдельную угрозу представляют сочетания определенных грибов с алкоголем и чрезмерное потребление условно съедобных грибов, уточняет эксперт.

По словам профессора Никитина, есть грибы можно не более двух раз в неделю порциями около 100–150 г, не забывая о тщательной обработке, которая позволит нейтрализовать токсин агаритин, содержащийся даже в съедобных грибах.