Депутаты отметили, что такая мера позволит повысить прозрачность финансового положения обеих сторон

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Депутаты от фракции "Новые люди" Владислав Даванков, Анна Скрозникова и Антон Ткачев направили письмо главе Банка России Эльвире Набиуллиной с предложением предоставить гражданам возможность запросить кредитную историю будущего супруга до вступления в брак. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Депутаты отметили, что кредитная история одного из партнеров напрямую влияет на решение о выдаче совместного кредита. При этом банки обязаны сохранять тайну о счетах, вкладах и операциях клиентов, что делает невозможным получение информации о кредитной истории партнера без его согласия. Такая ситуация, по мнению парламентариев, создает трудности для молодых семей при планировании общего бюджета и кредитных обязательств.

"Предлагаем рассмотреть возможность законодательного закрепления права на запрос кредитной истории будущего супруга до вступления в брак при его согласии на предоставление таких данных. Эта мера позволит повысить прозрачность финансового положения обеих сторон и поможет молодым семьям принимать взвешенные решения при планировании совместного бюджета", - указано в тексте обращения.

Кроме того, депутатами предложено ввести право запрашивать кредитную историю партнера при заключении брака. Эти меры, по словам парламентариев, позволят укрепить институт семьи и финансовую стабильность молодых семей.