SuperJob: работодатели пригласили на работу ИИ по сгенерированному резюме

Вице-президент компании считает, что искусственный интеллект мог бы пройти и собеседование

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Искусственный интеллект (ИИ) в рамках эксперимента сгенерировал собственное резюме под условным именем живого человека и сразу получил несколько приглашений для трудоустройства. Об этом ТАСС рассказал вице-президент по развитию стратегических партнерств SuperJob Амир Сараков.

"Недавно у нас был кейс - мы с компанией и маркетплейсом разместили профиль ИИ, который по аналогии с соискателем рассказал о том, что он умеет. Мы взяли классическое резюме и переложили на него все функции ИИ, которые он может выполнять", - сообщил он.

По его словам, нейросети дали условные имя и фамилию обычного человека и выставили его профиль на сайте. "В течении недели он стал получать приглашения на работу. Если бы мы продолжили развивать этот эксперимент, то, вероятно, ИИ прошел бы и само собеседование", - считает Сараков.

"Это был смелый эксперимент, который показал, что сегодня все в руках тех, кто использует доступные человеку современные инструменты. Базовый навык, необходимый соискателю - это знание и умение работать с программами с использованием искусственного интеллекта", - заключил собеседник агентства.