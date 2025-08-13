По отдельным партиям присутствуют вирусы, но это точно не 99%, сообщил руководитель филиала Россельхозцентра по региону Владимир Волокитин

НОВОСИБИРСК, 13 августа. /ТАСС/. Данные о массовом заражении вирусными инфекциями посевного картофеля в Новосибирской области не соответствуют действительности. Об этом сообщил ТАСС руководитель филиала Россельхозцентра по региону Владимир Волокитин.

Ранее в лаборатории Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) сообщили о том, что доля посевного картофеля, зараженного вирусными инфекциями в одном из ведущих аграрных регионов Сибири - Новосибирской области, составляет 99%, что гораздо выше, чем в соседних регионах - Кемеровской области и Алтайском крае.

"Россельхозцентр проводит по заявке сельхозпроизводителей анализ клубней картофеля перед посадкой на различные заболевания, кроме того, у нас есть ПЦР-лаборатория, где проводится исследование на вирусы. <...> По отдельным партиям присутствуют вирусы, но это точно не 99%. Из 100 проверенных проб 14-15 имели вирусы", - сказал собеседник агентства.

Волокитин отметил, что присутствие вирусов в клубнях картофеля не приводит к гибели всех посадок картофеля, а сказывается только на урожайности растения. "Симптомы вирусного заболевания не всегда проявляются. Если условия для развития картофеля достаточно благоприятные, они (вирусы - прим. ТАСС) практически не оказывают влияния на растение. По всему миру вирусы распространены в той или иной степени", - подчеркнул он.

Глава новосибирского филиала Россельхозцентра добавил, что даже выявление вирусов в 100% проб в лабораторных условиях влияет исключительно на урожайность, а не на качество готовой продукции и потребительские свойства картофеля.

О позиции ФИЦ ФТМ

В пресс-службе ФИЦ ФТМ ТАСС уточнили, что информация о заражении картофеля в Новосибирской области со ссылкой на интерпретирована неверно. "Полученные в ходе исследования результаты, отражают не все пробы на территории области. Исследование проводилось на выборочных образцах картофеля с предполагаемым содержанием вируса, находящегося в карантине", - уточнили в учреждении.