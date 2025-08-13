На мероприятие приехали порядка двадцати профессиональных живописцев из России, Китая и Белоруссии

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Международный фестиваль акварельного творчества "Аквафест: хлебная история" открылся в Курганском областном художественном музее имени Г. А. Травникова, собрав порядка двадцати профессиональных художников из России, Китая и Белоруссии, сообщили в группе фестиваля во "ВКонтакте". В этом году "Аквафест" посвятили 130-летию со дня рождения известного селекционера и новатора сельского хозяйства СССР Терентия Мальцева.

"17 профессиональных художников из 12 регионов России, включая ЛНР и ДНР, а также из Китая и Белоруссии прибыли в столицу Курганской области. В течение двух недель с 13 по 26 августа они посетят знаковые места, познакомятся с историей области, процессом создания хлеба. Благодаря полученным впечатлениям, художники будут создавать акварельные произведения, которые войдут в экспозицию выставки по завершении фестиваля", - рассказали организаторы.

Среди участников "Аквафеста" китайский художник, график, акварелист, мастер Гохуа, член китайского Общества скульпторов и Союза художников провинции Хэбэй, почетный член российской Академии народного искусства Хао Шоумин.

Мастера напишут портреты сельских работников и полевые пейзажи. Готовые работы можно будет увидеть на выставках в музеях Курганской области с 26 августа по 26 ноября.оект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Фестиваль проходит в третий раз, в прошлый раз он состоялся в 2019 году. В этом году впервые он посвящен известному шадринскому селекционеру Мальцеву - дважды Герою Социалистического Труда.

Курганская область является одним из важнейших сельскохозяйственных регионов Уральского федерального округа и специализируется на производстве зерновых культур, овощей, картофеля.