Это связано с ухудшение качества воды и повышение ее мутности после ливневых дождей

МАХАЧКАЛА, 13 августа./ТАСС/. Гиперхлорирование воды после ливневых дождей проводят в дагестанском Избербаше. Об этом сообщает пресс-служба единого оператора республики в сфере водоснабжения.

"В связи с обильными осадками наблюдается ухудшение качества воды и повышение ее мутности. Такая вода поступает по открытому каналу имени Октябрьской Революции.С целью профилактики и обеспечения санитарной безопасности АО "ЕОРД" филиал "Избербашский горводоканал" проводит гиперхлорирование воды",- говорится в сообщении.

В пресс-службе рекомендуют перед употреблением обязательно кипятить воду, отстаивать ее в открытой емкости не менее 2 часов.