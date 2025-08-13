В Петербурге для бойца СВО разработали уникальный спортивный протез

Индивидуальный протез плеча создан из карбона

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 августа. /ТАСС/. Спортивный протез для пациента с ультракороткой культей разработали в Петербурге в центре "Бионика 2.0" при поддержке Фонда гуманитарных инициатив "Орион", его создали специально для бойца СВО Ивана Атутова. Вручение протеза состоялось 13 августа, передает корреспондент ТАСС.

"Сложность была в том, чтобы придумать такую конструкцию, при которой у Ивана был бы локоть, но он бы не удлинял весь протез, при этом стабильно держался, и Иван мог делать упражнения, как связанные с качанием, отжимания например, так и фиксировать [локоть] под определенным углом и что-то делать", - пояснила ТАСС директор по маркетингу и PR центра "Бионика 2.0" Наталья Павлова.

Для бойца СВО создали их карбона индивидуальный спортивный протез плеча. Разработка сочетает замковые и беззамковые шины, что позволяет фиксировать конструкцию под разными углами и быстро расфиксировать, если требуется свободное качание. Шины установлены так, чтобы улучшалась функциональность протеза при выполнении упражнений с опорой.

Иван Атутов в результате атаки дрона получил ранение, приведшее к высокой ампутации предплечья. Боец СВО обратился в "Бионику 2.0" с запросом создать спортивный протез, который позволил бы ему продолжить тренировки в прежнем режиме.

Фонд гуманитарных инициатив "Орион" занимается поддержкой жителей новых регионов России. Деятельность организации сконцентрирована на оказании помощи в протезировании и социальной реабилитации, в том числе участников СВО.