Грант для запуска составит 500 тыс. рублей

ПЯТИГОРСК, 13 августа. /ТАСС/. Около 50 студентов первыми пройдут обучение в "Школе студтуризма", которая откроется осенью 2025 года в крупнейшем вузе Северного Кавказа. Молодежь пройдет теоретическое и практическое обучение, сообщил руководитель центра развития туризма Северо-Кавказского федерального университета Сергей Туаев.

"Школа, которая будет проходить осенью, продлится от одной до двух недель, пока программа прорабатывается. Точно можно сказать, что будет теория и практика. Практика охватит несколько регионов, туристско-рекреационных кластеров Северного Кавказа, которые ребята после обучения посетят. Будет порядка 40 50 студентов, довольно небольшое количество для такого большого вуза, но так мы сможем с каждым индивидуально поработать и поднять уровень навыков", - сказал он во время пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ".

Как сообщили ТАСС в пресс-службе университета, СКФУ вошел в десять вузов-партнеров федеральной программы по развитию молодежного туризма. Грант для запуска "Школы студтуризма" составит 500 тыс. рублей. Запуск школы запланирован на конец сентября 2025 года.

"Участники пройдут серию мастер-классов, посвященных проектированию конкурентоспособных турпродуктов, организации экскурсий и походов, управлению рисками и логистике в туризме. Обучение дополнено VR-симуляторами, созданными специально для изучения маршрутов перед выходом на них группами", - пояснили в университете.

Цель проекта - подготовка специалистов для внедрения инновационных решений в туризме. "Мы объединяем теорию и практику, чтобы дать студентам не просто знания, а инструменты для создания востребованных турпродуктов. Наша цель - воспитать специалистов, которые смогут не только адаптироваться к вызовам отрасли, но и задавать в ней новые стандарты", - цитирует пресс-служба исполняющую обязанности ректора СКФУ Татьяну Шебзухову.