На него было подписано более 2 млн человек

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. YouTube удалил канал украинской журналистки Дианы Панченко. Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Минкультуры Украины.

"YouTube удалил канал <...> Дианы Панченко", - говорится в сообщении в Telegram-канале центра. На канал Панченко в YouTube было подписано более 2 млн человек. На странице журналистки было выложено порядка 2,1 тыс. информационных видео.

Панченко - экс-сотрудница закрытого телеканала Newsone, относящегося к главе движения "Другая Украина", экс-лидеру запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку. Журналистка уехала с Украины в 2022 году. Служба безопасности Украины в 2023 году заочно предъявила журналистке обвинения в госизмене и "оправдании действий РФ" в СМИ. Как утверждало ведомство, Панченко в августе 2022 года уехала в Донецк, где "продолжила распространять враждебную пропаганду посредством манипулятивных сюжетов". Позже Владимир Зеленский ввел против Панченко санкции на 10 лет.