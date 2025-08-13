WSJ: в США миллиардеры тратят по $50 тыс. за генетический отбор умных детей

При этом специалисты по биологической этике встревожены новыми услугами генетического скрининга

НЬЮ-ЙОРК, 13 августа. /ТАСС/. Американские миллиардеры, работающие в Силиконовой долине, платят по $50 тыс. за услуги генетического тестирования, которые включают обещания проверить уровень интеллекта эмбрионов. Об этом во вторник сообщила газета The Wall Street Journal.

По ее информации, такие траты связаны с растущим желанием растить гениальных детей. При этом специалисты по биологической этике встревожены новыми услугами генетического скрининга.

Газета отмечает, что помимо проверки уровня интеллекта эмбрионов предприниматели также ответственно подходят к выбору партнера. Профессиональные свахи знакомят руководителей технологических компаний с девушками, окончивших университеты Лиги плюща.