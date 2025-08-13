Роста удалось достичь благодаря модернизации культурных учреждений

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 августа. /ТАСС/. Число посетителей учреждений культуры Новгородской области за последние пять лет увеличилось более чем в 20 раз: этого удалось достичь благодаря модернизации таких учреждений. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Дронов по итогам встречи с заместителем председателя правительства РФ Татьяной Голиковой.

"Сегодня в Москве встретился с заместителем председателя правительства РФ Татьяной Голиковой. Обсудили ключевые направления социального развития Новгородской области. За 5 лет в рамках нацпроекта "Культура" обновлены 362 учреждения культуры. Количество посетителей увеличилось более чем в 20 раз", - написал Дронов в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что в регионе продолжается реконструкция театра драмы им. Ф. М. Достоевского в Великом Новгороде. В 2025 году планируется ввести объект в эксплуатацию. Кроме того, по поручению президента РФ в Великом Новгороде продолжается комплексная реставрация памятников архитектуры: завершаются работы в Церкви Петра и Павла на Синичьей горе, подрядчик приступил к реставрации церкви Ильи Пророка.

Александр Дронов также обсудил с Татьяной Голиковой вопросы социальной поддержки жителей. В частности, он отметил, что в городе Боровичи открылась детско-взрослая поликлиника. Благодаря этому в регионе 120,5 тыс. человек получают медицинскую помощь в здании, оснащенном современным медицинским оборудованием.

"В Валдайском, Боровичском и Старорусском округах реализуется пилотный проект по повышению рождаемости. У нас увеличивается количество многодетных семей: +20,8% за 3 года. С 2026 года проект масштабируется на всю Новгородскую область. Поддерживаем участников и ветеранов специальной-военной операции. Для ребят и их семей действует 29 видов поддержки", - отметил Дронов.