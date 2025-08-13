Также планируется повышать транспортную доступность города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 августа. /ТАСС/. Власти Ленинградской области оценили в 14,7 млрд рублей проект комплексного развития Ивангорода. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко, работы по восстановлению исторического ландшафта и комплексному развитию города будут вестись с привлечением федерального финансирования.

"Учитывая историю и архитектуру города-крепости, именно туризм будет определять будущее Ивангорода. Восстановление исторического ландшафта и комплексное развитие - это 14,7 миллиардов рублей. Федеральное софинансирование оцениваем не менее чем в 3 млрд рублей. Очень серьезно. Но и откладывать эти работы уже нельзя", написал губернатор.

Он поручил комитетам областной администрации прорабатывать с федеральными министерствами возможности софинансирования по всем программам, а также вести переговоры с потенциальными частными инвесторами.

По словам Дрозденко, планируется повышать транспортную доступность города. Приоритетом в этой сфере будет железнодорожное сообщение и развитие дороги на Усть-Лугу.

В сфере туризма губернатор пообещал решить вопрос стабильной работы сервиса "Электронная путевка в Ивангород" на основании билетов в музеи города и развивать инфраструктуру гостеприимства, в том числе вести работу по созданию мест размещения, досуга, продолжать благоустройство. Запланирована дальнейшая реставрация и приспособление под задачи туризма Ивангородской крепости, включая строительство визит-центра.

В рамках комплексного развития районов города планируется провести инвентаризацию земельных участков в городе, оформление бесхозной и брошенной собственности.