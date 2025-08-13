Многие авиакомпании ограничивают использование переносных зарядных устройств из-за потенциальной опасности воспламенения литиевых элементов

СТАМБУЛ, 13 августа. /ТАСС/. Турецкий лоукостер AJet, выполняющий внутренние и международные рейсы, в том числе в Россию, запретил использование на борту переносных зарядных устройств (пауэрбанков).

"В соответствии с новым решением переносные зарядные устройства с литиевыми батареями мощностью до 100 Вт·ч, запасные/внешние батареи можно перевозить в ручной клади, но использовать их на борту самолета запрещено", - говорится в сообщении авиаперевозчика.

Ранее аналогичные решения приняли авиакомпании Turkish Airlines и Pegasus Airlines.

Главное управление гражданской авиации Турции в начале августа порекомендовало местным авиакомпаниям запретить использование во время полета пауэрбанков. Пойти на такой шаг турецкие власти вынудил инцидент 29 июля с самолетом авиакомпании Asiana Airlines, который совершал полет из Стамбула в Сеул и был вынужден вернуться, находясь в небе над Казахстаном. Один из пассажиров уронил свой пауэрбанк между сиденьями и обратился к бортпроводникам, однако те также не смогли его извлечь, в результате в целях безопасности было принято решение о возвращении в аэропорт Стамбула.

Многие авиакомпании ограничивают использование переносных зарядных устройств из-за потенциальной опасности воспламенения литиевых элементов.