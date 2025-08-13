Обнаружили превышения ПДК сероводорода и фенола

ОМСК, 13 августа. /ТАСС/. Превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода и фенола зарегистрировано в Советском округе Омска после жалоб жителей на загрязнение воздуха. Об этом сообщила пресс-служба Минприроды Омской области.

"В вечернее время [12 августа] по обращениям граждан организован выезд экологической лаборатории. Отбор проб производился в Советском административном округе на ул. Аграрная с 22:10 ч. до 23:10 ч. Зафиксированы превышения ПДК сероводорода в 1,1 раза (концентрация составила 0,0088 мг/м3) и фенола в 1,2 раза (концентрация составила 0,012 мг/ м3)", - говорится в сообщении.

По данным общественной организации "Зеленый патруль", Омская область по итогам весны 2025 года заняла в национальном экологическом рейтинге 78 из 83 места и входит в десятку отстающих регионов. Жители Омска регулярно жалуются на загрязнение атмосферы.