Команда президентской платформы обучила более 700 специалистов Запорожья

В частности, пресс-секретарям учреждений Запорожской области эксперты рассказали, как вести соцсети, чтобы повысить доверие к власти, а также о защите от фейков

МЕЛИТОПОЛЬ, 13 августа. /ТАСС/. Команда платформы "Россия - страна возможностей" (РСВ) за три месяца провела серию лекций и мастер-классов для более 700 специалистов в разных сферах в Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

"Команда президентской платформы "Россия - страна возможностей" провела серию профильных мероприятий для специалистов различных направлений из Запорожской области. Участниками мероприятий стали более 700 человек, которые готовы стать лидерами в формировании информационного поля, в развитии местного самоуправления, молодежной политики, здравоохранения, массового спорта и спорта высших достижений", - говорится в сообщении.

Педагоги, врачи, государственные служащие, начинающие предприниматели, специалисты по связям с общественностью и журналисты Запорожской области смогли познакомиться с современными инструментами реализации проектных инициатив, отметили в пресс-службе платформы. Так, пресс-секретарям учреждений Запорожской области эксперты рассказали "секреты создания качественного контента в госпабликах", как вести соцсети, чтобы повысить доверие к власти, а также о защите от фейков.

"В Запорожской области при поддержке главы региона и администрации президентская платформа "Россия - страна возможностей" выстраивает системную работу по раскрытию потенциала молодежи и специалистов разных отраслей. Платформа предлагает участникам насыщенную программу: лекции экспертов, дискуссии, мастер-классы и проектную работу", - приводятся слова генерального директора платформы "Россия - страна возможностей", ректор Мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин.

Кроме того, участников, набравшие по итогам оценки компетенций наибольшее количество баллов участники примут участие в следующем этапе. Он будет посвящен объедению лидеров-профессионалов, дополнили в пресс-службе.

Платформа "Россия - страна возможностей" создана по инициативе президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года. Она помогает любому людям получить возможности для развития. За семь лет РСВ объединила более 25 млн участников из 89 регионов России и 150 стран мира. Участие в проектах, конкурсах и олимпиадах платформы помогает поступить в вуз или пройти перспективную стажировку, найти работу, продвинуться в карьере и другое.