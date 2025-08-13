Значительное количество поддельных ресурсов предлагало электронику, бытовую технику и брендовую одежду

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Киберполиция составила антирейтинг фишинговых сайтов, указав, что впервые выявлен фишинговый сайт, предлагающий купить электросамокаты. Об этом сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ в своем Telegram-канале.

"Очередной дайджест фишинговых ресурсов, направленных киберполицией на блокировку. По тематикам в нашем антирейтинге лидируют поддельные маркетплейсы и онлайн-покупки (34,5%)", - говорится в сообщении.

Значительное количество поддельных ресурсов предлагало электронику, бытовую технику и брендовую одежду. "Остаются популярными строительные товары, бытовки и вагончики. Впервые выявлен сайт, предлагающий приобрести средства индивидуальной мобильности", - отметили в ведомстве.

На втором месте по распространенности (25,3%) - финансовые услуги и инвестиционное мошенничество. На третьем - фальшивые услуги (21,8%), среди которых чаще всего встречаются предложения развлечений и билетов на мероприятия (10,3%). "Из-за большого количества мошенничества в отдельную группу пришлось вынести товары и услуги для автомобилистов (12,6%)", - добавили в киберполиции.

Оставшиеся (5,8%) - это ресурсы, предлагающие интим-услуги или использующиеся в иных мошеннических схемах.

"Доступ ко всем ресурсам прекращен, но мошенники активно создают новые", - подытожили в МВД.