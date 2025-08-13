Мэр города Джамбулат Салавов назвал мемориал не только символом скорби, но и напоминанием о храбрости и исключительном самопожертвовании

МАХАЧКАЛА, 13 августа. /ТАСС/. Мемориал памяти погибших от взрыва в августе 2023 года в Дагестане установили в пригороде Махачкалы. Об этом ТАСС сообщил мэр города Джамбулат Салавов.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов во время встречи с проживающей на данной территории жительницей Айшат Муртазалиевой заявил, что мемориал в память о погибших в августе 2023 года во время взрыва рядом с АЗС установят в пригороде Махачкалы.

"Сегодня проверил ход работ по установке мемориала, посвященного жертвам взрыва в Карамане, произошедшего 14 августа 2023 года. Официальное открытие мемориала состоится завтра. Подготовительные мероприятия уже на стадии завершения", - сказал Салавов.

По его словам, установленная стела это символ скорби, но и напоминание о храбрости и исключительном самопожертвовании наших земляков, проявляемых в момент испытаний.

"Пусть этот мемориал станет священным местом памяти и размышлений, и где мы будем помнить о важности безопасности, единства и взаимопомощи. Тот тяжелый для нашей столицы и всей республики день унес жизни близких нам людей. Но многим, кто был в радиусе поражения, удалось выжить благодаря отчаянной смелости всех и каждого, кто оказался рядом и бросился спасать пострадавших, несмотря на очевидную угрозу собственной безопасности. Своей кровью на станциях переливания был готов делиться каждый дагестанец. Это было очередным подтверждением нашей сплоченности и братской взаимовыручки", - добавил Салавов.

Взрыв произошел вечером 14 августа 2023 года напротив заправки в пригороде Махачкалы. В результате погибли 37 человек, пострадали более 80. Следственный комитет возбудил уголовное дело.