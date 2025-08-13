Мариуполь собрал запас воды для больниц в условиях водного кризиса в ДНР

Дополнительно накоплено порядка 45 тонн

ДОНЕЦК, 13 августа. /ТАСС/. Около 45 тонн воды запасено для лечебных учреждений Мариуполя ДНР, сообщил глава муниципалитета Антон Кольцов.

"Лечебные учреждения Мариуполя полностью обеспечены водой. Дополнительно порядка 45 тонн накоплены в резерве. Об этом говорили на муниципальном штабе по здравоохранению", - написал Кольцов в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в поликлиниках установлены кулеры с питьевой водой. Мэр напомнил о строительстве водовода для переброски воды из Павлопольского в Старокрымское водохранилище, которое выступает основным источником снабжения приморского города. К пусконаладке трубопровода приступят в начале 2026 года.

В Фонде развития территорий сообщили об обновлении 1,5-километровой ветки трубопровода, который будет доводить воду от Старокрымского водохранилища до потребителей. Ранее ФРТ обновил семикилометровый участок отводного водовода.

"Сейчас же идет реконструкция еще 1,5 километров трубопровода. Это позволит сократить потери воды в системе водоснабжения 865 МКД и 95 социальных объектов. В долгосрочной перспективе обновленный водовод в полной мере обеспечит ресурсом 163 тыс. жителей Мариуполя после наполнения водохранилища", - приводит пресс-служба организации слова гендиректора фонда Василия Купызина.

В Минстрое ДНР сообщили ТАСС, что республика получает для снабжения жителей не более 35% от нужного объема воды. После строительства водовода из Дона этот показатель составлял около 50%, но снизился из-за обмеления водохранилищ. Проблема усугубилась в условиях водной блокады со стороны Украины, которая усилилась в 2022 году. 18 июля объявлено о сокращении графика подачи воды, в частности, Енакиево и близлежащие города переведены на подачу раз в четыре дня, крупнейшие по численности города региона - Донецк и Макеевка - раз в три дня, Мариуполь - раз в два дня. Власти подготовили меры по выходу из водного кризиса.