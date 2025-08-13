Его площадки разместятся на территории туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" с 23 по 31 августа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 августа. /ТАСС/. Семейный фестиваль "Остров мечтателей" пройдет во второй раз с 23 по 31 августа в Кронштадте на территории туристско-рекреационного кластера "Остров фортов". Территория фестиваля разделится на яркие тематические зоны - "острова", - каждый из которых предложит посетителям разные активности на любой возраст и вкус, сообщила пресс-служба фестиваля.

"На "Острове мечтателей" и дети, и взрослые смогут найти занятие по душе - многочисленные площадки фестиваля представят широкую программу творческих мастер-классов, увлекательные спортивные соревнования, образовательный блок и интерактивные зоны для интересного досуга всей семьи", - сказано в сообщении пресс-службы.

Зоны и блоки фестиваля

Зона "Остров развлечений" объединит программу главной сцены фестиваля; во время торжественного открытия фестиваля здесь пройдут шоу-программа и праздничный концерт с участием вокалистов, оркестра, кавер-группы, театрального коллектива. Зона "Остров творчества" представит художественные и DIY-активности для детей и подростков: мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству - от оригами до росписи открыток своими руками, - по робототехнике, по танцам и VR-программы в морской вселенной. В зоне "Остров спорта" гости фестиваля смогут поучаствовать в мастер-классах по футбольному фристайлингу, силовым тренировкам на тренажерах, волейболу, баскетболу, йоге, шахматам, в "Гонке с препятствиями". С 15 августа в блоке фестиваля "Остров талантов" будет проходить конкурс детского и молодежного творчества в трех возрастных категориях и в пяти номинациях: фотография, изобразительное творчество (акварельный рисунок), декоративно-прикладное творчество, авторский рассказ или эссе, видеоролик.

Квест и экскурсии

На фестивале планируется проводить интерактивный квест для всей семьи "Семь шагов к мечте". Участникам квеста надо будет совершить путешествие по 7 станциям с заданиями на смекалку и скорость; победители получат памятные призы. А в рамках иммерсивных экскурсий "Великие мечты" гости познакомятся с свершениями российских адмиралов, пройдя по Аллее героев Российского флота. В конце экскурсий можно будет оставлять записки с мечтами, самые яркие из которых воплотят в жизнь организаторы фестиваля.

Заключительный день

В заключительный день фестиваля состоится семейный карнавал: каждый сможет поучаствовать в шествии по парку со своим костюмом в сопровождении ростовых кукол и оркестра и присоединиться к костюмированной программе на главной сцене. На ней также торжественно наградят победителей и участников творческого конкурса дипломами и памятными призами.

