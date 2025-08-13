Челябинская область уже завершила работы в двух многоквартирных домах, еще несколько домов восстанавливает Ямал и Югра

ДОНЕЦК, 13 августа. /ТАСС/. Порядка 100 строителей из Челябинской области, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов задействованы в восстановлении жилья в Авдеевке ДНР, сообщил ТАСС министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Владимир Дубовка.

"В Авдеевке, несмотря на близость расположения населенного пункта к линии боевых действий, жители постепенно возвращаются в свои дома. На сегодня порядка 100 строителей из Челябинской области, а также Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов с привлечением техники трудятся над восстановлением жилых домов", - сказал Дубовка.

Он добавил, что Челябинская область завершила работы в двух многоквартирных домах, еще несколько домов восстанавливает Ямал и Югра.

Авдеевка перешла под полный контроль российской армии 17 февраля 2024 года. Заселение восстанавливаемых МКД началось поэтапно. В ноябре 2024 года вручили ключи от жилья в первом восстановленном подъезде одной из пятиэтажек, остальные подъезды ремонтировали. В феврале глава ДНР Денис Пушилин вручил ключи от нового жилья еще 35 семьям. В том же месяце в Минстрое республики сообщили ТАСС, что в этом году намерены отремонтировать дома для всех нуждающихся жителей Авдеевки. В мае началось заселение второй пятиэтажки, восстановленной Челябинском. Тогда же врио премьер-министра республики Андрей Чертков сообщил о планах за лето восстановить централизованное электроснабжение города.