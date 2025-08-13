Изучить готовые решения на портале смогут не только органы власти, но и представители бизнеса

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Действующий в Московской области портал "Цифровой регион", который является витриной успешных цифровых решений, станет всероссийской площадкой для обмена лучшими ИИ-практиками. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"Несколько лет назад мы запустили портал "Цифровой регион". Это витрина успешных цифровых проектов, своего рода библиотека ИИ-решений, где представлено более 250 успешных кейсов из 64 регионов в самых разных сферах. <...> Хочется поблагодарить федеральных коллег за поддержку таких инициатив, помощь с их тиражированием. Благодаря Центру развития искусственного интеллекта при правительстве РФ, который заработал в июне этого года, "Цифровой регион" станет единым окном для обмена лучшими ИИ-практиками по всей стране", - привели в тексте слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Он добавил, что изучить готовые решения на портале смогут не только органы власти, но и представители бизнеса. Это позволит субъектам внедрять уже проверенные цифровые сценарии, что, в свою очередь, будет способствовать оптимизации затрат региона. Кроме того, здесь в перспективе появятся федеральные ИИ-сервисы.

Отмечается, что на портале "Цифровой регион" представители бизнеса и госорганы могут узнать о заинтересовавшем их ИИ-решении, перейдя в карточку проекта, а также подать онлайн-заявку на его внедрение.

В пресс-службе подчеркнули, что развитие и внедрение искусственного интеллекта - приоритет правительства РФ и государства в целом. Так, ранее вице-премьер - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко заявлял, что обмен опытом между регионами ускорит внедрение ИИ, а задача правительства - масштабировать разработки субъектов в сфере искусственного интеллекта на всю страну. Для этого был создан проектный офис при правительстве РФ - Центр развития искусственного интеллекта (ЦРИИ), в задачи которого входит: систематизация внедрения ИИ, тиражирование лучших практик и обеспечение взаимодействия федерального центра, регионов и бизнеса по вопросам внедрения ИИ. ЦРИИ подключился к развитию платформы "Цифровой регион" в качестве федеральной площадки и анализу существующих практик.

Уточняется, что на обновленном портале, который планируют запустить как федеральный сервис уже в сентябре, будут созданы личные кабинеты субъектов РФ, куда будут подгружаться данные по всем внедренным "умным решениям".