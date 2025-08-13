Маршруты включают туристические достопримечательности, которые доступны для людей с ограниченными возможностями здоровья

ПЯТИГОРСК, 13 августа. /ТАСС/. Студенты Северо-Кавказского федерального университета подготовили пять инклюзивных туристических маршрутов по трем регионам округа. В вузе сформирована команда студентов, которые могут проводить экскурсии для туристов с ограниченными возможностями здоровья, сообщила исполняющая обязанности проректора по молодежной политике Северо-Кавказского федерального университета Оксана Кузнецова.

"Уникальный проект "Россия - PROкомфорт" обучает студентов работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Проект направлен на внутренний туризм по инклюзивным направлениям. Сформирована команда студентов, которые обладают компетенциями для того, чтобы проводить инклюзивные экскурсии. Разработано пять экскурсионных маршрутов по Ставропольскому краю, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии", -рассказала она во время пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ".

Инклюзивные маршруты включают туристические достопримечательности, которые доступны для людей с ограниченными возможностями здоровья. Проект реализуется в вузе с начала 2025 года.

"Итогом стали девять экскурсий с лицензированным наставником по Ставрополю и три похода в Карачаево-Черкесию, Кабардино-Балкарию и на Кавказские Минеральные Воды, где 60 человек с ОВЗ познакомились с культурой и природой региона. В будущем такие туры могут применяться для туристов со всей территории России", - пояснили ТАСС в пресс-службе вуза.

По проекту "Россия - PROкомфорт" студенты также создали виртуальные туры. VR-технологии позволяют людям с ограниченной мобильностью увидеть достопримечательности России. Разработанный в университете образовательный модуль ранее представили на VI Фестивале Русского географического общества в Москве.