Слет пройдет с 23 по 26 августа в национальном парке "Алания"

ПЯТИГОРСК, 13 августа. /ТАСС/. Молодежь из Абхазии, Южной Осетии и нескольких регионов России примет участие в первом студенческом туристическом слете на Северном Кавказе. Об этом сообщил руководитель центра развития туризма Северо-Кавказского федерального университета Сергей Туаев.

"Будем проводить туристический слет в конце августа. Он изначально был запланирован исключительно для студентов нашего округа. Предполагали, что будут студенты только из Северо-Кавказского федерального округа, но слет вызвал большой интерес. Ожидаются гости из Южного федерального округа, Абхазии, Южной Осетии, из Балтийского федерального университета, из Башкортостана, вузов Белгородской области и других регионов", - сказал он во время пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ".

Туаев сообщил, что туристический слет пройдет с 23 по 26 августа в национальном парке "Алания" в Республике Северная Осетия - Алания.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Северо-Кавказского федерального университета, дорожная карта организации региональных студенческих турслетов была разработана на всероссийском слете "Маевка" в Пятигорске весной 2025 года. Как пояснил руководитель центра развития туризма университета, основная часть слетов пройдет в регионах России в 2026 году.