Токсичный гаджет: как уберечь подростка от опасностей, таящихся в телефоне

По мере развития технологий тревожность родителей растет. По данным "Яндекса", только в летние месяцы число запросов в поисковике о том, как защитить ребенка от кибермошенников, увеличилось на 75% по сравнению с июнем — июлем прошлого года. После вступления в силу закона об уголовной ответственности за дропперство страхи родителей умножились. Возможно ли заметить, что подросток вовлечен в преступную схему, как это предотвратить и что делать, если это уже случилось, — в материале ТАСС

Есть ли основания для беспокойства

"Что может быть, если ребенку на телефон мошенники прислали код, и он его продиктовал", "Могут ли мошенники взять кредит на ребенка 14 лет", "Как защитить номер ребенка от мошенников", "Как обезопасить карту ребенка от мошенников" — таков далеко не полный перечень наиболее распространенных запросов пользователей "Яндекса". По данным компании, их популярность начала расти с января текущего года и достигла пика к весне.

Казалось бы, должно быть иначе. С прошлого года в России регулярно вступают в силу законы, призванные оградить граждан, в том числе несовершеннолетних, от киберпреступников. В частности, положение ЦБ обязало банки уведомлять родителей об оформлении карты несовершеннолетним, как и обо всех операциях по ней. Голоса мошенников начали собирать в единую базу. Стало возможным установить самозапрет на получение кредитов. Появились ограничения на продажу sim-карт. Вступил в силу закон, согласно которому дропперам грозит уголовное наказание.

Однако успокоительным для родителей это не стало, и эксперты их беспокойство разделяют. "Да, законы были приняты в конце прошлого года и в этом году. Но любой закон имеет отложенное действие. Чтобы нормативы превратились в реальную защиту, требуется не только принятие закона, но и его внедрение в технологические контуры", — заявил ТАСС руководитель Комитета по информационной безопасности Ассоциации российских банков (АРБ) Андрей Федорец. К тому же, признает он, технологии мошенников развиваются, и не на каждую из их схем сегодня имеется противоядие.

"Если вам кажется, то вам не кажется"

По словам психологов, главным защитником ребенка от киберугрозы является не государство, а родители, которые должны объяснить, что легких денег не бывает, лакомые предложения в сети исходят от преступников, а о любых угрозах следует сообщать взрослым. Нередки случаи, когда именно под воздействием угрозы ребенок фотографирует банковскую карточку родителей, подтверждает операцию по звонку или диктует пришедший в сообщении код. Шантажисты могут вовлечь несовершеннолетнего в дропперскую схему, заставив его регулярно переводить для третьих лиц деньги или снимать наличные.

"В первую очередь надо обращать внимание на поведение ребенка и свои ощущения. Если он обычно открыт, эмоционален, вовлечен в коммуникацию и вдруг начал замыкаться, имеет смысл взять это на заметку. Заслуживает внимания раздражительность и неадекватная агрессия. Это защитный механизм от внутренней тревоги. Или ребенок может стать внезапно обидчивым и плаксивым, реагировать так, как будто он виноват, хотя ничего существенного не произошло", — рассказывает кандидат психологических наук, руководитель Международной академии репарационной психологии и терапии Анна Чернигова. Все эти признаки, по ее словам, могут говорить о том, что несовершеннолетний оказался в неприятной ситуации, с которой сам не может справиться.

В случае если ребенок просит денег, психолог призывает для начала прислушаться к своим собственным ощущениям: "Если это не вызывает тревоги, то, скорее всего, все в порядке. Если внутри поднимается волнение, на это стоит обратить внимание и задать ребенку вопрос: "Почему-то, когда ты обращаешься ко мне с этой просьбой, я чувствую тревогу и волнение. Все ли у тебя в порядке?" Не факт, что он начнет сразу открываться, но шанс на это велик, если в семье хорошие отношения". Как говорит Чернигова, главное, чтобы ребенок чувствовал небезразличие к себе, свою ценность, а не давление со стороны взрослого.

Не до личных границ

По словам психолога, при минимальных настораживающих поведенческих реакциях не нужно нарушать личные границы ребенка, поскольку это может вызвать обратную реакцию. "Но, если риск возникновения реальной опасности высок, о личных границах уже речь не идет. Эта грань очень важна, и только сам родитель может принять решение, проверять ли, например, телефон подростка. В приоритете физическая, а не психологическая безопасность", — констатирует она.

Эксперт по информационной безопасности настроен более радикально. "Рецепт прост: подростку по телефону ни с кем не общаться, кроме контактов в адресной книге. А родителям проверять его адресную книгу. Другой работающий вариант защиты пока сложно придумать", — говорит Андрей Федорец. В перспективе, по его словам, могли бы помочь специальные программные решения.

Уже существуют механизмы контроля за детским устройством, и их можно совершенствовать. "Если внедрить в приложения, устанавливаемые по умолчанию на смартфон, технологию, которая отслеживала бы взаимодействие гаджета с контактами не из адресной книги, это позволило бы существенным образом развить защиту", — полагает он. Пока проводятся консультации на этот счет между различными ведомствами и компаниями-разработчиками.

Пойман — дроппер?

В случае если карта ребенка или родителя, чьей картой он воспользовался, заблокирована, это может означать, что банк заподозрил клиента в участии в дропперской схеме. Первое уголовное дело о дропперстве уже было заведено в Москве в конце июля этого года. Согласно закону, виновнику может грозить наказание от 100 тыс. рублей штрафа (самое мягкое) до лишения свободы до трех лет (самое жесткое).

Как говорит Андрей Федорец, рабочего плана, как действовать родителям при подозрении ребенка в дропперстве, пока не существует. "Но, скорее всего, первым делом стоит обратиться в полицию, документально зафиксировать это обращение и с этим документом идти в банк, — полагает он. — Родители, скорее всего, будут бояться ответственности, но вопрос в том, действительно ли подросток не знал, что будет использован в мошеннической схеме".

По словам эксперта, бесплатных дропперов практически не существует, а если ребенка запугали, это нужно будет доказать. "В тюрьму не посадят, будут предприняты ограничивающие действия. А чтобы этого не было, надо заниматься просветительством не только дома, но и в школе", — заключает он.

Психолог Анна Чернигова также предлагает не просто рассказывать дома о возможных страшных последствиях, а использовать прием иносказательных историй. "Если у вас есть какое-то предчувствие, можно рассказать о похожих ситуациях. Но начинать при этом с собственных чувств: сообщить о том, что вас это волнует и что вы узнали о том или ином случае. Для подростков это работающий прием. Слушая, они вычленяют суть", — уверяет она.

Евлалия Самедова