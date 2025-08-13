Председателя комитета палаты по экономической политике обвиняют в "посягательстве на территориальную целостность Украины"

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Винницкий городской суд Украины заочно приговорил к 15 годам лишения свободы депутата Госдумы, председателя комитета палаты по экономической политике Максима Топилина. Об этом сообщили в пресс-службе Винницкого городского суда.

"Коллегия судей Винницкого городского суда Винницкой области вынесла приговор гражданину РФ по обвинению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 110 УК Украины и назначила ему наказание в виде пятнадцати лет лишения свободы", - говорится на сайте судебной власти Украины. Суд также постановил конфисковать все имущество Топилина в пользу Украины.

Депутата Госдумы обвиняют в "посягательстве на территориальную целостность Украины". Он с декабря 2020 года также числится в базе украинского экстремистского сайта "Миротворец" за поездки в Крым.

С начала 2025 года суды на Украине заочно осудили уже более 40 депутатов Госдумы якобы за нарушение территориальной целостности Украины. Из материалов приговоров по 14 парламентариям, с которыми ознакомился ранее ТАСС, стало известно, что на Украине уже заочно осуждены на 15 лет депутаты Мария Бутина, Владислав Третьяк, Николай Валуев, Андрей Каратаполов, Владислав Резник, Руслан Гаджиев, Сергей Бурлаков, Шамсаил Саралиев, Рустам Калимуллин, Евгений Попов, Ильдар Гильмутдинов, Айдын Сарыглар, Виктор Водолацкий, а также бывший депутат Александр Прокопьев, ныне являющийся председателем правительства Республики Алтай.